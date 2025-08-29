ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、9月4日から、巨峰のあふれだす魅力を多彩なラインアップで堪能する「あふれる巨峰」を期間限定で販売する。

ゴンチャの新作は、旬の巨峰の魅力を多彩なラインアップで堪能する「あふれる巨峰」。巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせている。

ラインアップは、まろやかなミルクティーに、巨峰の風味をストレートに楽しめるティーエード、スイーツのような満足感のあるジェラッティー、シュワっとさわやかなスパークリングティー。ミルクティーとジェラッティーには、ほんのりシトラスが香る、チーズミルクフォームをトッピングしてよりリッチな味わいに仕上げている。ゴンチャで、巨峰のあふれだす魅力ぜんぶにひたってみては。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける考え。

「あふれる巨峰」は、巨峰のジューシーな味わいを閉じ込めたゼリー。ぷるんとした食感のアクセントで、飲みごたえもアップしている。巨峰果汁を使い、濃厚なソースに仕立てた。ひと口目から、芳醇な香りとコクのある甘みが広がる。ふくよかで奥行きのある風味のブラックティーをベースに、巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てる。ほんのりシトラスが香る、チーズミルクフォーム。まろやかなコクが加わり、よりリッチな味わいに仕上げた。なお、ミルクティーとジェラッティーに使用している。





「あふれる巨峰 ミルクティー」は、ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせた。まろやかなシトラスチーズミルクフォームをトッピングし、スイーツのような満足感のある仕上がりにした。巨峰のおいしさを余すところなく詰め込んだ、贅沢なミルクティーとなっている。





「あふれる巨峰 ジェラッティー」は、巨峰の味わいを、シャリッと食感で楽しむフローズンドリンク。ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせている。ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームをトッピングして満足感も味わえる、飲むスイーツのような贅沢な1杯となっている。





「あふれる巨峰 ティーエード」は、ブラックティーに、巨峰の魅力を詰め込んだゼリーとソースを合わせたフルーツティー。ふくよかで奥行きのある風味のブラックティーが、巨峰の深みのある味わいを引き立てる、相性抜群のハーモニーを楽しんでほしい考え。





「あふれる巨峰 スパークリングティー」は、芳醇でふくよかなブラックティーに、濃厚でコクのある甘みを凝縮した巨峰ソースとゼリーを合わせ、シュワっとさわやかなスパークリングティーに仕上げた。果汁のみずみずしさを引き立てる、甘味と酸味のバランスにもこだわった。





「巨峰 ゼリー」は、巨峰のジューシーな味わいをぎゅっと閉じ込めたゼリー。巨峰の濃厚な甘みとコク、芳醇な香りが広がり、飲みごたえもアップ。特に、「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」によく合う。「マンゴー阿里山 ティーエード」に合わせて、巨峰とマンゴーのマッチングを楽しむのもおすすめ。

［小売価格］

あふれる巨峰 ミルクティー（ICED／M）：650円

あふれる巨峰 ジェラッティー（FROZEN／M）：680円

あふれる巨峰 ティーエード（ICED／M）：650円

あふれる巨峰 スパークリングティー（ICED／L）：740円

巨峰 ゼリー：90円

（すべて税込）

［発売日］9月4日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp/