神山羊、新曲「きみになれたら」がTVアニメ『キミと越えて恋になる』EDテーマに決定！「是非歌詞と共に楽しんで欲しい」
神山羊の新曲「きみになれたら」が、10月放送のTVアニメ『キミと越えて恋になる』エンディングテーマに決定。10月22日にデジタルシングルとしてリリースされる。
■「きみになれたら」はノスタルジックなバンドサウンドが印象的な楽曲
8月29日に実施された『TVアニメ「キミと越えて恋になる」公式生配信 放送直前SP』のなかでアニメのメインPV第2弾とともにアナウンスされた。番組には神山もサプライズで出演した。
『キミと越えて恋になる』は、集英社マンガアプリ「マンガMee」で連載中の柚樹ちひろによる漫画が原作で、女子高生と獣人が種族を越えて惹かれ合う、甘くて切ない青春ラブストーリー。
エンディングテーマに決定した「きみになれたら」は、神山羊が作詞作曲および編曲を手掛け、今作のために書き下ろしたノスタルジックなバンドサウンドが印象的な楽曲。
なお、オープニングテーマには、CHiCO with HoneyWorks「くすぐったい。」が決定。8月29日に公開されたアニメのメインPV第2弾では、「くすぐったい。」と「きみになれたら」の一部をいち早く聴くことができる。
また、『TVアニメ「キミと越えて恋になる」公式生配信 放送直前SP』は現在、アーカイブ配信中。
■神山羊 コメント
この度ED主題歌を担当させていただきました、神山羊です。
今回書かせていただいた『きみになれたら』という曲は、様々な壁を越えて素直な気持ちを伝えるということをテーマに作った楽曲です。
サウンド的にも没入できるような音を目指しましたが、是非歌詞と共に楽しんで欲しいです。
アニメの世界を増幅できるような音楽になっていたら嬉しいです。
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「きみになれたら」
■関連リンク
TVアニメ『キミと越えて恋になる』作品サイト
http://kimikoe-anime.com/
神山羊 OFFICIAL SITE
https://yohkamiyama.com
