首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！ スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡

美発色スカーフで通勤コーデにロイヤルな気品をプラス

使ったのはこのスカーフ！

ぱきっと美発色なイエロー＋グリーンでロイヤルな雰囲気に。存在感がありながらも上品さもしっかりあるヴィンテージ風フラワープリントで、オフィスコーデに高貴な華を添えて。

スカーフ\2,189/VIS

エレガントな片リボン結びでシンプルトップスを味つけ

ふわっと立体感のあるサイドの片結びがクラス感満点。ブラウンベロアとヴインテージ風プリントのシックな組み合わせも相性抜群。

ニット\14,850/ストロベリーフィールズ(シュガー・マトリックス) スカート\10,890/リリアン カラット スカーフ\2,189/VIS 腕時計\20,900/マトウ(エイチエムエスウォッチストア表参道) バッグ\22,000/ルーニィ

令嬢風きれい色コーデにブラウスのシアー素材で抜け感を

清潔感を大切にしたいお稽古シーンでは、水色✕ホワイトの鉄板好感度配色をチョイス。バッグのハンドルにぐるぐると巻いたプリントスカーフがチアフルなアクセントに。

シャツ\4,991/クチュール ブローチ(ワールド プレスインフォメーション) スカート\10,890/リリアン カラット バッグ\64,900/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) バッグに巻いたスカーフ\2,189/VIS 靴\8,910/RANDA

