シンプルトップス&バッグにプラスワン♡美発色スカーフでロイヤルなムードに
首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！ スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡美発色スカーフで通勤コーデにロイヤルな気品をプラス
使ったのはこのスカーフ！
ぱきっと美発色なイエロー＋グリーンでロイヤルな雰囲気に。存在感がありながらも上品さもしっかりあるヴィンテージ風フラワープリントで、オフィスコーデに高貴な華を添えて。
スカーフ\2,189/VISエレガントな片リボン結びでシンプルトップスを味つけ
ふわっと立体感のあるサイドの片結びがクラス感満点。ブラウンベロアとヴインテージ風プリントのシックな組み合わせも相性抜群。
ニット\14,850/ストロベリーフィールズ(シュガー・マトリックス) スカート\10,890/リリアン カラット スカーフ\2,189/VIS 腕時計\20,900/マトウ(エイチエムエスウォッチストア表参道) バッグ\22,000/ルーニィ令嬢風きれい色コーデにブラウスのシアー素材で抜け感を
清潔感を大切にしたいお稽古シーンでは、水色✕ホワイトの鉄板好感度配色をチョイス。バッグのハンドルにぐるぐると巻いたプリントスカーフがチアフルなアクセントに。
シャツ\4,991/クチュール ブローチ(ワールド プレスインフォメーション) スカート\10,890/リリアン カラット バッグ\64,900/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) バッグに巻いたスカーフ\2,189/VIS 靴\8,910/RANDA
掲載：美人百花2025年9月号「『週4でスカーフを使う』茉由OLのお仕事通勤1カ月着回し」
