買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ショートペプラム×ペンシルスカート】でスタイルアップの叶うコーデをご紹介♡

ショート丈ペプラムは縦に落ちるペンシルスカートと好相性♪フリル付きの盛りペプラムをペンシルスカートでスマートに

出典: 美人百花.com

すとんと落ちるペンシルスカート合わせでシルエットをすっきり見せつつ、肌見せで抜け感もしっかり確保。

ブラウス￥9,900／And Couture（And Couture ルミネ新宿店） スカート￥25,300／OUNNOUN by MERCURYDUO（MERCURYDUO ルミネエスト新宿店） イヤリング￥5,940／イットアトリエ（14 SHOWROOM） ネックレス[チェーンネックレス付き]￥2,090／アネモネ（サンポークリエイト） ブレスレット￥16,280／ベン・アムン（ズットホリック） バッグ￥3,690／神戸レタス パンプス￥24,200／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY） モデル／泉里香 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部