ふんだんにあしらわれたフリルに、さりげない光沢感、深みのあるカラーetc. ひと足早く秋の気分を楽しめる、新作ブラウスをデリバリー。着こなしの鮮度をぐっと高めてくれるボトム合わせや小物使いもぜひ参考にしてみて。

きれいめなワイドパンツで可憐なピンクブラウスに洗練された抜け感を

出典: 美人百花.com

【STRAWBERRY-FIELDS(ストロベリーフィールズ)】のボウタイブラウス

首元のギャザーフリルとボウタイリボンがリッチフェミニンなブラウス。ダスティーなピンクカラーで大人にジャストな甘さも携えて。

センタープレスのハイウエパンツにブラウスの裾をすっきりINすることで、腰位置を高く見せて。

ブラウス￥14,300／ストロベリーフィールズ（シュガー・マトリックス） パンツ（サスペンダー付き）￥24,200／ジャスグリッティー ピアス￥37,400／アナプノエ（14 SHOWROOM） バッグ￥47,300／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店） バッグに付けたスカーフ￥16,500／マニプリ 靴￥17,600／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年9月号「エレガントなブラウスでまとう夏の終わりのレディムード」

撮影／三瓶康友 スタイリング／入江未悠 ヘアメイク／MAKI モデル／堀田茜 文／井関さやか