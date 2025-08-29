夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

甘めorきちんと見え【ドレープトップス×柄スカート】コーデ片リボンとドレープの対比でほんのりとあざとさを忍ばせて♡

出典: 美人百花.com

甘口なリボンとドレープ襟の色っぽさが見事に共存。品よく華感を盛れるモノトーン花柄スカートで、ドレープトップスを大人レディにドレスアップ♪甘服への耐性もバッチリ！

ニット￥15,400／マイストラーダ スカート￥17,930／SNIDEL バッグ￥7,700／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） パンプス￥25,300／卑弥呼

きちんと感が欲しいならツイストドレープが上品顔

出典: 美人百花.com

ドレープのくたっと感が苦手ならツイストタイプがおすすめ♡ 品格とこなれ感のバランスが絶妙だからオフィスシーンでも愛されること間違いなし。

ニット￥7,997／NATURAL BEAUTYBASIC スカート￥19,800／CELFORD バッグ￥5,278／grove（ワールドプレスインフォメーション） パンプス￥24,200／ルーニィ

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部