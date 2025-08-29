小林製薬は、爪まわりなどのガチガチ荒れを柔らかくし、キレイに治す治療薬「チュメキュア」を、9月10日から発売する。なお、同製品は2023年に中国・四国地区限定で発売した「ネルワキュア」のパッケージ変更品となる。

近年、衛生意識の高まりによる手洗いの習慣化や日常的な水仕事による外部刺激で、季節を問わず爪まわりが乾燥し、荒れやすくなる傾向がある。また、ジェルネイルキットなどの登場によって、動画やSNSでの共有を通じて誰でも手軽にセルフネイルを楽しめるようになったが、このようなセルフネイルの普及が、爪まわりがダメージを受けるきっかけとなっている可能性もある。

同社調査では、爪まわりのケアとしてハンドクリームを使用する人が多い（出典：爪まわりに関する同社調査（2018年8月、n＝100、20〜69歳女性／インターネット調査、MA））一方で、現状のケアに不満を感じている人も多い（出典：爪まわりに関する同社調査（2018年8月、ｎ＝78、20〜69歳女性／インターネット調査、MA））ことが分かった。このような背景から、爪まわりの荒れに悩む多くの人に寄り添い、有効成分でアプローチする治療薬「チュメキュア」を開発した。

製品特徴は、20％配合の尿素のチカラで爪まわりの固くなった角質を柔らかくし、除去をしながら水分を保持する。加えて、皮膚の炎症を抑えるグリチルリチン酸一アンモニウム、血行促進と皮膚の代謝を助けるトコフェロール酢酸エステルの3つの有効成分をバランスよく配合した。爪まわり特有の症状に特化したケアができる。

チューブの先端は、先細で患部にピンポイントに塗りやすい形状とのこと。爪まわり以外にはみ出しにくく、塗布した直後から指先を使用することができる。リップクリームサイズでポーチに入れやすく、いつでも手軽に使用できまる（約幅2cm×長さ10cm）。

こっくりとしたテクスチャーのクリーム剤は、患部にしっかり密着するにもかかわらず、べたつきにくい使用感となっている。

［小売価格］1000円（税別）

［発売日］9月10日（水）

小林製薬＝https://www.kobayashi.co.jp