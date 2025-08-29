

「FABFAB ペンケース ドレープタイプ」

プラスは、生地の美しい表情に着目した新ブランド「FABFAB（ファブファブ）」を立ち上げ、シリーズ第1弾として「FABFAB ペンケース ドレープタイプ」を9月22日にプラスダイレクトショップおよびAmazonで販売を開始する。

「FABFAB」は、“FABULOUS、FABRIC、FABRICATION”といった単語の頭文字を組み合わせ、生地の表情を生かしたクリエイティビティあふれるプロダクトを展開するブランド。

第1弾となる同製品は、男性も持ちやすいモードな印象のペンケース。パッと目を引く光沢感のあるドレープデザインに加え、ドレープポケットが広がることで厚みのあるアイテムも収納でき、見た目以上の大容量を実現した。学生のニーズに応える高い収納力と機能性を兼ね備えている。

ラインアップは、最も収納力の高い「ラウンド マチ付」、中身が一覧できて整理しやすい「ラウンド」、シンプルで持ち運びに便利な「フラット」の3種類。カラーはブラック、ネイビー、シルバーの3色とのこと。

製品特長として、高級筆記具の愛用者が増加中の男子学生をメインターゲットに、男性でも持ちやすいシンプルかつモードなデザインを追求した。たわみのあるフォルムと生地の美しい光沢がスタイリッシュな印象と重厚な高級感を演出する。ペンケース本体に加えて、フロント面のドレープポケットを広げて、ホチキスやテープのり、小型の充電器などを収納可能。学生の収納ニーズに応え、多くのアイテムを整理して持ち運ぶことができる。

［小売価格］

ラウンド マチ付：1760円

ラウンド：1430円

フラット：1210円

（すべて税込）

［発売日］9月22日（月）

プラス＝https://www.plus.co.jp