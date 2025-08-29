協同乳業は、子どもから大人まで幅広い年代に愛される当たりくじ付きアイスバーの「ホームランバー」シリーズから、新商品「ホームランバー バニラ＆チョコ」、「ホームランバー ミルク＆キャラメル」を全国のスーパーで9月22日から発売する。

ホームランバーは、1960年に日本初（同社調べ）のアイスクリームバーかつ日本初の当たりくじつきアイスとして誕生し、今年で発売65周年を迎えたロングセラー商品。“いくつになっても「子ども心」をくすぐるアイス”を目指し、時代の嗜好に合わせた商品づくりを行ってきた。

今回、新発売する「ホームランバー バニラ＆チョコ」、「ホームランバー ミルク＆キャラメル」は、味わいを一新し、より満足感を感じてもらえるようになった。特にバニラ＆チョコはこれまでのラクトアイス規格からアイスミルク規格にグレードアップし、さらにおいしくなった。

「ホームランバー バニラ＆チョコ」は、人気のバニラ味とチョコ味どちらも楽しめる、うれしいアソートタイプ。バニラ味は、北海道産バターを使用したコクがある味わいに仕上げている。乳脂肪たっぷりのなめらかな口どけと、最後のひとくちまで満足できるおいしさが楽しめる。チョコ味は、ビターな味わいのチョコにココアパウダーを組み合わせて、甘さとほろ苦さのバランスにこだわった。

「ホームランバー ミルク＆キャラメル」は、プチパリ食感が楽しいチップ入り。噛むと口いっぱいに風味がふわっと広がる。ミルク味は、コクのあるミルクアイスにいちご味のチップの甘酸っぱさがマッチする。キャラメル味は、甘い風味のキャラメルアイスに香ばしいアーモンド味のチップを混ぜ込んでおり、相性抜群となっている。

［小売価格］450円（税別）

［発売日］9月22日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp