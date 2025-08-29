日向坂46金村美玖、共にセンターを務める小坂菜緒に支えられたMV撮影を回想「声をかけてくれて」

8月28日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、日向坂46・金村美玖が9月17日発売の15thシングル『お願いバッハ！』のMV撮影について語った。

【関連】日向坂46金村美玖、小坂菜緒とダブルセンターを務める新シングルに気合い十分「一緒だったら何も怖くない」

金村と小坂菜緒がダブルセンターを務めた表題曲のMVが同日に公開されたことを踏まえて、番組パーソナリティの松田好花は、「結構金村さんがもう声が出ないぐらいのさ、ギリギリでやってたからさ」「それを感じない完成度だったね」とMVの仕上がりについてコメント。

これを受けて、金村は、「みんな多分知らないと思うんですけど、私がすっごい風邪ひいてて、あの日」「まともに喋れなくて。でもほら、MV中は別に声とかはとらないからリップ（シンク）は全然できるんですけど」「裏側ではゲホゲホ言ってて、ずっと」と振り返った。

続けて、「（小坂と）静かに見つめ合うシーンとかもあるんだけど、もう途中で、本当咳き込みを我慢しながら、顔が赤くなっちゃいそうで」「でもなんとか耐えて。菜緒ちゃんが『大丈夫？』って結構声をかけてくれて」と、撮影時の様子を明かしていた。