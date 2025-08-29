8月29日までに、辻希美がブログを更新。8月8日に誕生した次女と次男の写真などを公開した。

【写真】「新学期に向けて美容院へ」三男と寄り添った2SHOTも披露

28日、辻は「ソラが」と題した投稿で、「メロメロ」「抱っこしちゃ〜 『あ〜可愛い あ〜可愛い〜 』って ずっと言ってる」「蛇年 兄妹です」と綴り、次男が次女を抱っこする兄妹SHOTを公開した。

また、辻は29日にもブログを更新すると、「今日はコア、ソラはパパと 新学期に向けて美容院へ」と、次男・三男が美容院に行ったことを明かし、三男と寄り添った2SHOTを披露。「さっぱりカットしてもらって来たよ」「かなり伸びてたから 無事新学期前に行けて良かったです」と綴った。

さらに、「ゆめはいつ髪の毛結べるように なるかなぁ」とコメントし、次女を抱きかかえる自身の写真も掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、このたび誕生した次女が加わり、5児の母となった。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより