Ryzenプロセッサの付属CPUクーラーに変更、Wraith PrismとWraith Spireは製造終了済みか
AMDは7年以上同社製プロセッサに同梱してきたCPUクーラーにおいて、Wraith Stealthへの集約・意向を進めているようだ。すでに販売店では更新されたパッケージが見られているほか、製品ページでも注釈が表示されている。
販売中のRyzen 5000 / 7000 / 8000Gシリーズに影響する内容。これまで空冷CPUクーラーとしてWraith PrismやWraith Spireが同梱されており、別途クーラーを購入しなくてもプロセッサを利用できた。この同梱クーラーの製造が終了し、よりコンパクトでシンプルなWraith Stealthへの集約が進んでいるようだ。ちなみにWraith Prismではヒートパイプを組み合わせてRGB照明も備えており、Wraith SpireのヒートシンクはWraith Stealthより大きいものが用いられていた。
同梱クーラーが変更され、製品IDも更新された旨が表示されている
