ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ø¥½¤ËË¢¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¶ì¸À¡© ¡Ö¹¥¤¤Ê¤¯¤»¤Ë¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤Ï8·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤È¤¢¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë¶ì¸À¡© ¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡É»Ñ¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤ª¤Ø¤½¤«¤é²¿¤«±ÕÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖË¢¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÉþ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ä¤Ê¡ª¡×¡ÖÏ¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤¯¤»¤Ë¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¾Ð¡×¡Ö¥Ø¥½¤Ï¤³¤³¤À¤è¡Á¤ÎÌÜ°õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤³¤Î¹©¾ìÄ¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¾Ð¡×ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦ÍýÍ³¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥½¤ËË¢¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ·Á¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤Þ¤¿¶»¤«¤é¤Ø¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿å¤äË¢¤¬Èô¤ó¤ÀÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍµÈ¤µ¤ó¡£20Æü¤Ë¤Ï¡ÖÉãÌ¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤µ¤ó¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
