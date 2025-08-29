「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが敗れ、リーグ優勝の可能性が完全に消滅。借金は今季ワーストタイの２６となった。

打線が再三の好機を生かし切れなかった。二回２死一、二塁、三回１死二塁で得点を奪えず、四回は無死満塁としたが、小川の犠飛による１点のみ。前回対戦の６月２８日には六回までに５得点を奪ってＫＯした上沢に、今回は要所を締められた。

先発のボスは６回５安打３失点と役割を果たしたが、援護を得られず８敗目。２勝目を挙げた４月２５日の日本ハム戦（エスコン）以来、勝ち星から遠ざかる。

二回に２死から牧原大の二塁打、栗原の適時打で１点の先制を許すと、三回も２死から柳町の安打の後、近藤に右越え２ランを被弾。失点はいずれも２死走者なしからだった。

「六回を投げ切れたことは良かったけど、悔いが残るとすれば２回、３回、ツーアウトからランナーを出して特に近藤選手のホームランですね。内側の厳しいところを狙ったボールが甘くなってしまい失投を捉えられてしまった。あそこに悔いが残るよ。他のイニングは粘り強く投げることができた」とコメントした。