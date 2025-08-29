◆パ・リーグ 西武１―８オリックス（２９日・ベルーナドーム）

オリックスは投打がかみ合い、今季３度目のビジター３連勝を飾った。敵地での西武戦は４連勝とし、５連勝した２３年以来の記録。先発・九里の好投が光った。

７イニング中の５回が走者を背負う投球となったが、緩急を織り交ぜて７安打１失点。チーム単独トップとなる９勝目（８敗）を挙げ、最多勝（１３勝）を獲得した２１年以来の２ケタ勝利に王手をかけた。今週はこの日までの２試合で、のべ１４人の投手を起用。１２２球の熱投で、リリーフ陣を休ませる「救い投げ」にも成功した。

打線は２回、１死一、三塁で宗が右越えに先制の６号３ラン。３―１の４回は無死一、二塁で杉本が左越え適時二塁打を放つと、１死二、三塁からは若月が中前２点打を運んだ。７回は１死二塁で広岡が右前適時打。９回は先頭の杉本に１４号ソロが生まれた。

３０日のカード２戦目は２６日のロッテ戦（京セラドーム大阪）に続き、今季２度目のブルペンデーが予定。快勝の流れそのままに、２カードぶりの勝ち越しを決めたいところだ。