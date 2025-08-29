「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ソフトバンクが快勝。上沢直之投手が６回４安打１失点の力投で１０勝目。日本ハム時代の２１年以来、４年ぶり３度目の２桁勝利となった。

二、三回と得点圏に走者を置きながら無失点。３点リードの四回には無死満塁から犠飛で１点を失ったが、最少失点でしのいだ。粘りの投球でリードを守ると、五回と六回もスコアボードに０を並べた。

１０７球を投げ終えベンチへ戻ると、小久保監督が笑顔で出迎え。リリーフ陣に後を託した。

四回の無死満塁を１失点で切り抜けたことが大きく、「自分で塁を埋めてしまった。何とか最少失点で切り抜けようと思った」。８月は無傷の４勝と好調で、「途中、迷惑かける試合も多かった。大事な時期に力になりたいと思っていた。こういう結果になって良かった。みな気合入っているので、その一員として頑張りたい」とうなずいた。

昨季は日本ハムからポスティングシステムでメジャー挑戦。結果を残せずＮＰＢ復帰を決断し、今季からソフトバンクに加入した。新天地で開幕からローテの一角で奮闘し、有原、モイネロ、大関に続く２桁勝利となった。