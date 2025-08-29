原菜乃華の“最高の休日の過ごし方”、2度寝してランチ後さらにお昼寝

女優の原菜乃華（22歳）が、8月29日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。“最高の休日の過ごし方”について語った。



映画「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」で声優を務めている原菜乃華が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



番組恒例の“最高の休日の過ごし方”について話していく中で、原は「10時起床、11時起床。これは2度寝ですね。最高ですよね。安心して2度寝出来るというのが休日。どこでもいつでも寝れちゃうタイプですね」と話す。



さらに、12時に喫茶店でランチを食べた後、「13時からお昼寝。食べた後って寝れません？ めちゃくちゃ。最高に気持ちいいじゃないですか、お昼寝。お腹いっぱいにして帰宅してベッドで寝る」と語った。