米国から一時帰国したタレント・野沢直子が、２９日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅに出演した。

金ちゃんから「１個だけどうしても聞きたかったことがあって。大谷翔平って、アメリカだと（人気が）そんななんですか？」と質問され、野沢は「やめろ！これ２年前に言って大炎上だよ！ 真っ黒焦げになったんだから」と大慌て。

「今はドジャース入って契約金もすごかったんで、みなさん結構知ってると思うんですけど、２年前はそうでもなかったかな」と改めて私見を語った。

米国のスポーツ文化については「アメフト、バスケ、この２つが抜けてる」とし、「スーパーボウルとかすごい行事なわけよ。スーパーボウルは、その日は人が歩いてないんだもん。みんな家でテレビ見ちゃって。国民行事」と説明。

「だからアメフト、バスケに比べると野球は地味だっていうことをまず言って、『すみません、ちょっとそんなに、日本で思ってるほどじゃないかもしれないです』って言ったら、もう大炎上。もう二度と言わない」と話し、「今は本当にすごいです」とフォローしていた。