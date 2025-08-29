美容ジャーナリストの天野佳代子氏（68）が27日放送のフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。持ち前の美貌がネット上で話題となっている。

パネリストとして出演し、番組で「奇跡の68歳」として紹介されると、MCの明石家さんまを始め、ゲストの奥菜恵、キンタロー。も驚いていた。天野氏は自らすっぴんを披露した上でスキンケア動画を公開。さんまから「若い時からずっとやってらしゃるんですか？」と聞かれ、天野氏は「そうですね。化粧品がとても好きだったので」と語った。ヒアルロン酸の注入は否定した上で、美貌キープの秘訣（ひけつ）の1つとして食べ物には気を付けているという。「発酵食品を中心に。腸活が一番なんで」とコメントした。

奥菜から「首もキレイ」と言われると、天野氏は首に手をやりながら「ここにもちゃんと顔があると思って、首もちゃんとやってください」と助言した。

X（旧ツイッター）でも「奇跡の68歳」についての投稿があった。「奇跡の68歳天野さんはお金も手間もかかってるにしたって不自然感なくホンマに奇跡だな。48歳と言われたらフツーに信じるもんね。オカンより年上なのがスゴイ」「ホンマでっかに出てる奇跡の68歳の先生凄すぎ！若"見え"だとしても成功だよ 声もハスキーで落ち着いてるしこんな68歳になりたいね！！！」「奇跡の68歳！！！！！ そんな68歳で居たい（笑） 同じスキンケア方法やっててうれしい 頑張る！！！！！！！！」などと書き込まれていた。

天野氏は放送前日26日にインスタグラムを更新。番組出演を告知。「2回目の出演です。『ホンマでっか!?TV』(フジテレビ／8月27日(水)21時〜）。テーマは『若く見える人の共通点』。若く見えるマル秘技が各方面の先生方が紹介しています。各先生方の”若見えの極意”、ものすごく勉強になります。この日一緒だった小田切ヒロさんは“若見え”メイク法を、私は”若見えブーム”の歴史からスキンケア法をご紹介させていただきました」とつづり、番組出演衣装を公開した。

天野氏は20代から美容ライターとしてキャリアをスタートさせた。