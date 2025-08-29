合体玩具「ムゲンバイン」の最新シリーズ「ムゲンバインムソウ」登場！コアパーツを基とする無限の合体変形パターンを確立【#東京おもちゃショー】
開催中の「東京おもちゃショー2025」のバンダイブースに、「ムゲンバイン」シリーズの最新アイテム「ムゲンバインムソウ」が出展された。
東京おもちゃショーバンダイブース内、「ムゲンバインムソウ」展示コーナー【【ムゲンバインムソウ】プロモーションビデオ/ストップモーション・アニメーション】
玩具、食玩、カプセルトイなどで長く展開されてきた「ムゲンバイン」シリーズ。今回、同社のトイ事業部から発売される「ムゲンバインムソウ」は、デフォルメデザインのメカが4種類×3カラーで展開されるブラインドボックスと、それとは別の限定カラーを4種セットにした「ムゲンバインムソウ SPECIAL SET vol.1」が用意される。
「ムゲンバインムソウ vol.1」。9月27日発売。価格は1個1,045円。全12種
「ムゲンバインムソウ SPECIAL SET vol.1」。9月27日発売。価格は4,180円
ボックス版は4種類×3カラーが展開。これはオリジナルカラーでコアパーツがブラックだ
レアアソートのグリッターカラーはパーツがクリア仕様だ
「SPECIAL SET vol.1」はコアパーツが濃いめのレッドで統一されている
この「ムゲンバインムソウ」は、本体の隙間に見えているコアパーツにボールジョイントと3mm穴ジョイントが備えられていて、そこに外装パーツを取り付けて変形や合体を楽しむ設計。それにより1種類でも複数のモードに変形を可能としている。
ジョイントが設けられたコアパーツ。これが合体変形の基礎となる
可動部分にはボールジョイントを備えている
複数集めれば複雑かつ大型の合体が可能で、会場にはなんと本商品100個を使用した「100バイン」も展示されていた。100個はさすがに大げさだが、複数手に入れれば合体の可能性はより増えていく。ボックス版の各カラーとセット版ではコアパーツの色が異なるなど、集めて楽しむ要素もあり、より楽しむための複数買いはマストとなりそうだ。
複数合体の例。同じパターンでもカラーによって印象はかなり変わるはず
雑誌「フィギュア王」の企画で作られた100バイン。全高1m以上の大作だ
手に持ってみると本体はそこそこの重量感があり、コアパーツはかなり密度が高い印象がある。パーツには部分塗装が施され、マーキングはタンポ印刷されるなど、価格に見合った仕様だ。約1か月後の発売を楽しみにお待ちいただきたい。
(C)PLEX