料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。2019年に死去した夫でイラストレーターの和田誠さん（享年83）の仕事を労った。

和田さんは1977年5月から「週刊文春」の表紙のイラストを担当していた。和田さんが死去した後も、以前使用した絵を使用してきたが、8月28日発売の2025年9月4日号を「表紙絵なし」で刊行。

表紙に「和田誠さん、48年間ありがとうございました。来週から表紙が変わります」と記した。その前の週には、和田さんが最初に手がけた77年5月12日号の表紙をアンコールで掲載していた。

平野は和田さんの写真の前に、ここ2週の「週刊文春」を供え「今日発売の週刊文春、見たかしら？先週号で夫の和田さんの表紙は終わっちゃった！この真っ白い表紙の文春には親子3人での対談が載ってるわよ〜 48年間！お父さんお疲れ様でした〜」とつづったもの。

投稿を見た人からも「お疲れ様でした」「寂しい……」「和田さんの絵とても好きでした」「長年お疲れ様でした.ありがと」「大好きな絵です。現在形で大好き」「一つ時代が終わりましたね」などの声が寄せられていた。