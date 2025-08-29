30日（土）の天気

西日本・東日本は危険な暑さとなるでしょう。東海や関東では40℃以上になるところもありそうです。一方、東北日本海側は大雨の恐れがあります。

●西日本・沖縄

晴れ間がありますが、午後は天気が急変し、九州では非常に激しい雨の降る恐れがあります。沖縄は雨が降りやすく、ざっと強まることがあるでしょう。最高気温は高松で38℃など各地で猛烈な暑さとなりそうです。

●東日本

東海・関東は強烈な日差しが照りつけ、熊谷は40℃、甲府・名古屋・岐阜は39℃まで上がる見込みです。東京も37℃で猛暑日が復活するでしょう。新潟は前線が南下し、激しい雨の降るところがありそうです。

●北日本

北海道は道南を中心に明け方まで雨が降るでしょう。日中も各地で雲が多く、傘の出番がありそうです。東北北部も日本海側を中心に激しい雷雨となるところがあるでしょう。29日（金）より気温が上がり、仙台や福島は35度の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

9月1日（月）にかけては晴れるところが多いですが、2日（火）は広く雨が降るでしょう。その後も太平洋側を中心に雨が降りやすくなりそうです。

●新潟〜名古屋

2日（火）は北陸を中心に雨が降り、その後は各地で曇りや雨の天気が続くでしょう。名古屋は31日（日）も39℃、甲府は2日（火）にかけて38℃〜39℃が続きそうです。

●旭川〜福島31日（日）は天気が回復しますが、1日（月）〜2日（火）は広い範囲で雨が降るでしょう。北海道では最低気温は20℃前後、日中は30℃に届かない日が続きそうです。