【ISHIYA G】秋を彩る期間限定スイーツ♡りんごと紅茶やマロンも登場

札幌発のスイーツブランド「ISHIYA G」から、秋だけの期間限定スイーツが登場します。紅茶の香りとりんごの甘さが絶妙な「サク ラング・ド・シャ（りんごと紅茶）」や、栗を丸ごと閉じ込めた「マルヤマクーヘン（マロン）」など、秋ならではの味覚が盛りだくさん。さらに、贈り物に最適なアソートや遊び心いっぱいのハロウィン限定ボックスまで、特別感あふれるラインアップが揃いました。この秋、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったりの逸品をご紹介します。

秋の味覚を堪能する限定スイーツ

秋限定で登場する「サク ラング・ド・シャ（りんごと紅茶）」は、世界のお茶専門店『ルピシア』のアールグレイを使用し、芳醇な香りとりんごチョコの優しい甘さを楽しめる人気フレーバー。

12枚入で1,620円（税込）です。

さらに「マルヤマクーヘン（マロン）」は、コロンとした可愛いフォルムの中に栗を丸ごと1粒閉じ込めた贅沢な一品。

1個302円（税込）、4個入1,209円（税込）で購入でき、ちょっとした手土産にもぴったりです。

贈り物やハロウィンにぴったりの特別セット

「ザ・コレクション オータムアソート」（2,700円・税込）は、サク ラング・ド・シャ6種に加え、期間限定のりんごと紅茶、マルヤマクーヘン（マロン）、ザクミルフィーユを詰め合わせた豪華なセット。

秋の森を思わせる上品なパッケージは、大切な方への贈り物に最適です。

一方「ハロウィンサーカスフェスティバル」（1,782円・税込）は、扉を開けて中のお菓子を探す遊び心満載のボックス。

サク ラング・ド・シャやクッキー、チョコレートが入っており、ハロウィンパーティーを盛り上げてくれること間違いなしです♪

秋のギフトにISHIYA Gの期間限定スイーツを

ISHIYA Gの期間限定スイーツは、旬の味覚と遊び心を詰め込んだ特別なラインアップ。

紅茶とりんごの繊細なハーモニーや、栗を丸ごと味わえるバウムクーヘンなど、秋ならではの楽しみが広がります。華やかなアソートやハロウィン限定ボックスは贈り物にもぴったり。

この秋、見て嬉しい、食べて幸せになれるISHIYA Gのスイーツで、心温まるひとときを過ごしてみませんか♡