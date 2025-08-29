¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¡¡ÀïÎóÉüµ¢¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÀèÀ©¡õVÂÇ¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¡Ö10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤âÃÂÀ¸¡¡·üÇ°¤Ï¶áÆ£·ò²ð
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç¥·¡¼¥º¥ó70¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤Æ¡Ö7ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÅÐÏ¿Â¨ÀèÈ¯¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤¬2²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¡£ÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¡¢µåÃÄ20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2²ó¤Ë¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¥Ü¥¹¤ò¹¶¤á¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2»à¤«¤éËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤éÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿·ª¸¶¤¬ÃæÁ°¤ËÀèÀ©ÂÇ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡3²ó¤Ï¶áÆ£·ò²ð¤¬±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë8¹æ2¥é¥ó¤ò±¿¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤¬¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¡£²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¾åÂô¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë10¾¡¡Ê6ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¾åÂô¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¤¬10¾¡¤ò¥¯¥ê¥¢¡£Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë4¿Í¤¬2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï2005Ç¯¡Ê¿ùÆâ½ÓºÈ¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡¢ÏÂÅÄµ£¡¢¿·³À½í¡Ë°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£