※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

孫を望む義母の圧に耐えていた妻でしたが、家の中で夫が“誰か”と会っている気配に気づき始めます。実は、夫は在宅勤務の時に義妹を家に呼んでいました。お隣さんの証言で夫の裏切りを疑うようになった妻。そんな中、風呂場を掃除しているとあるものに気付き…？



つらい思い出になってしまったお風呂排水溝で見たものは？これはいったい？“ただ、レスを解消したかっただけなのに――”。そんな気持ちを抱えながら、お風呂掃除をしていた妻。付属の薬剤を入れたらとろみのあったお湯が水に変わりました。よくできた商品だと感心しながらも、排水溝をきれいにしようと手を伸ばしたその先に、小さなピンク色の物体。どこかで見たことがある気がして…。でも、どこで…？(ぽん子)