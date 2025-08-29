◇パ・リーグ ロッテ1―3ソフトバンク（2025年8月29日 ZOZOマリン）

シーズン113試合目でロッテのリーグ優勝の可能性が完全消滅した。首位・ソフトバンクを本拠に迎えたカード初戦に敗れ今季68敗目（42勝3分け）。借金は今季ワーストタイの26に逆戻り。首位ソフトバンクとのゲーム差は27に広がり、30試合を残して2005年にリーグ制覇を成し遂げて以来20年連続V逸が確定した。

ソフトバンクに26ゲーム差をつけられ迎えた一戦。ボスがシーズン19度目の先発マウンドに上がったが、0―0の2回に1点を失うと、3回には近藤に本塁打を許し2失点。その後は立て直し6回95球5安打3失点でマウンドを降りた。

打線は、相手先発右腕・上沢の前に3回まで無得点。4回に無死満塁から小川が犠飛を放ったが、得点はこの1点だけ。好機を生かせず連勝を逃した。先発のボスは8敗目（2勝）。日本ハムが楽天に、オリックスが西武にそれぞれ勝利したため、ロッテの優勝の可能性が完全に消滅した。

▼吉井監督 （優勝の可能性が完全に消え）この後もゲーム続きますし、1位2位はかなりし烈な争いしてるんで、無責任な試合してるとパ・リーグの火が消えちゃうので、この後もしっかり勝つつもりで全部勝つつもりでやっていきます。

▼ボス 6回を投げ切れたことは良かったけど、悔いが残るとすれば2回、3回、ツーアウトからランナーを出して特に近藤選手のホームランですね。内側の厳しいところを狙ったボールが甘くなってしまい失投を捉えられてしまった。あそこに悔いが残るよ。他のイニングは粘り強く投げることができたし、あとはチームの逆転を信じて応援するよ。