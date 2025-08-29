8月29日（金）放送の『沸騰ワード10』では、自衛隊に取り憑かれたカズレーザーが「総合火力演習」に潜入！



「総合火力演習」通称「総火演」とは、自衛隊の全部隊が集まり、3週間の訓練期間を経て最新装備や実力を見せ合う日本最大の演習。かつて、年に一度抽選に当たった人のみが観覧できる自衛隊最大の一般公開イベントだったが、コロナ禍以降は非公開に。



しかし、今回は自衛隊側の全面協力のもと『沸騰ワード10』だけに独占解禁。しかも、今回は最新式を含む過去最多20以上の装備品をテレビ初解禁！





やってきたのは、御殿場アウトレットから山間部へ向かった先にある富士駐屯地。カズレーザーは着替えを終え、さっそく演習場へ向かう。看板には「本日 射撃実施中」の表示が。演習場の広さはなんと東京ドーム1889個分。そんな広大な演習場で、現在6つの部隊が訓練中だという。たった1人で戦車を無力化するミサイル「01ATM」まず見学したのは、テレビ初公開・たった1人で戦車を行動不能にするという対戦車誘導弾ミサイル「01ATM」。約3歳児くらいの重さというミサイルを構え、約800m先の標的をロックオン。実弾が発射され…見事に命中！戦車を行動不能にする秘密は、戦車のエンジンなどの熱源をロックオンし、装甲の薄い上部を狙う「トップアタックミサイル」であること。「これは避けられない。なんか光ったと思ったら終わり」と驚くカズレーザー。「01ATM」は2600万円（番組調べ）するが、命中すれば1台数億円する戦車を仕留めることができ、相手の戦力を効果的に消すことができるという。空飛ぶスーパーコンピューター「スカイレンジャー」続いては、現代の情報戦で最も重要とされる秘密装備品。テレビ初解禁の最新鋭偵察ドローン「スカイレンジャー」。「空飛ぶスーパーコンピューター」とも言われ、価格は約7000万円（番組調べ）にものぼるという。かつて偵察は人力で行う危険な任務だった。しかしこの「スカイレンジャー」によって、そのリスクをゼロにすることが可能に。カメラは計6個。その実力を確かめるため、実際に飛ばしてもらうことに。離陸してすぐに「完全に見えない。どこ飛んでるかわからない」とカズレーザー。目視できないほどの高さまで上昇するが、操縦士の極秘モニターからは、地上でカズレーザーが手を振っている様子がはっきりと見えるそう。高性能望遠カメラを搭載しており、相手を詳細に撮影できるだけでなく、内蔵されたAIが車種や所持する武器を解析することも可能。さらに、指定された人物や車両を尾行・追跡することもでき、夜間でも赤外線カメラで撮影できるという。偵察以外にも、災害派遣では被害状況の確認のために使用され、道の通行可否などを上空から把握。2kgまでの物品を吊り下げて運ぶことも可能だ。広範囲をカバーする大型無人偵察機「スキャンイーグル2」続いても、偵察に欠かせない最新装備をテレビ初公開。2m以上の大型無人機「スキャンイーグル2」。ジェット燃料のエンジンを搭載しており、飛行データを打ち込むことで自動飛行が可能。従来のバッテリータイプのドローンに比べて航続距離や滞空時間が長く、長時間にわたって情報収集を行うことができる。カタパルトと呼ばれる装置を使って空へ飛ばし、ドローンよりも高速かつ高高度を飛行可能なため、より広範囲を偵察することができるという。搭載された高性能カメラは、富士山よりも高い高度からでも車のナンバーが読み取れるほど。夜間でも暗視カメラを用いて視界を確保できる。災害時の被害状況の確認にも活用されているという。驚きなのが回収方法。機体は、地面に張られた白いワイヤー状の回収装置を使って回収される。機体の翼にはわずか約5cmの小さなフックが取り付けられており、それを細いワイヤーに正確に引っかけて回収するという。高精度のGPS制御によって、飛行場がない山の中などからでも発進・回収が可能なのが特徴。価格は、なんと2億5000万円（番組調べ）にも及ぶそう！オフロードバイク偵察部隊続いては、最前線で極秘任務を行うオフロードバイク偵察部隊を紹介。使用されているのは250ccの偵察用オートバイで、重量は154kg。道なき荒地も走破できる機動力を備えている。オフロードバイク部隊は、相手陣地の奥深くに潜入・潜伏し、そこを拠点に、ドローンからは見えないように工作された陣地や、地中に埋められた地雷などの探索を行う。偵察は長いと1週間にも及ぶそう。さらに、部隊ならではの「秘技」も披露してもらうことに！まずは、走行中に相手と接触してオートバイを倒し、盾代わりに使う技。その混乱に乗じて素早くバイクを反転させて離脱。さらに、「立ち撃ち」は、走行中に不意に相手と接触した際にバイクに乗ったまま立ち上がって射撃するというもの。そして、「忍者乗り」。バイクに体を密着させるように乗ることで、相手からの発見を防ぎ、万が一撃たれてもバイク自体が盾となり身を守ることができるという。最新国産ヘリ「UH-2 ハヤブサ」バイク偵察部隊の強力なパートナーだというのが、国産最新ヘリ「UH-2ハヤブサ」。最高時速250kmを誇り、東京から富士山までをわずか25分で移動できる。「UH-1」との大きな違いは、従来2枚だったローターが4枚に増えたこと。これにより機動性が大きく向上し、急旋回や急降下といったアクロバティックな動きも可能になったという。操縦系はデジタル化されており、「どこ動かすとどうなるかを覚えるのが大変」とカズレーザー。意のままに操縦するには相当な練度が必要だそう。機内は広く、偵察用バイクをそのまま積み込み、最大13名を迅速に最前線まで空輸することができる。さらに、患者が発生した際には計6床の担架を搭載することも可能。機体下のスリングフックは、山火事などがあった際に水嚢をぶら下げて空中消火活動を行う際にも使用される。地雷原を一掃する謎の装備「MBRS」いよいよカズレーザー念願の装備「MBRS」が登場！「MBRS」とは、処理が困難とされる地雷原をある方法で安全かつ迅速に一掃できる、世界的にも珍しい特殊装備。数100mにもわたって埋められた地雷を一掃できる力を持っているという。さっそく運転席を見学。窓は防弾ガラスで、空間はかなり狭い。長くて1週間待機することもあるそう。さらに、相手から見つからないようにする偽装（カモフラージュ）作業にカズレーザーが挑戦。周囲の葉のついた木を刈り、車両の形がわからないように角を隠すように取り付ける。コツは、とにかく量をたくさんつけることだそう。作業はわずか5分で完了。「MBRS」の実射撃は、総火演本番で行われる。対テロにも対応「16式機動戦闘車（MCV）」最新鋭装備品「MCV」こと「16式機動戦闘車」も登場。2016年から全国に配備され、対テロなどの緊急事態にも対応する目的で運用されている。キャタピラよりもタイヤの方が、速度が出て機動力も高くなる。8輪駆動の「MCV」は、最高時速約100km。市街地や高速道路でも走行できる車幅になっており、いざという時に迅速に駆けつけられるよう設計されている。搭載されている砲塔は105mmのライフル砲。発射される弾丸は、先端が槍のように尖った特殊な形状をしており、戦車の分厚い装甲を貫通することに特化した対戦車弾となっている。（※模擬弾）さらに今回は、「MCV」の内部にもテレビ初潜入！心臓部ともいえる砲手席は「ギュウギュウ！」とカズレーザーが叫ぶほどの狭さ。長い時には2、3日ここで過ごすこともあるという。射撃に関する操作はすべてここで行われ、外部に設置された無数のカメラや暗視装置などのセンサーからの情報がモニターに映し出される。捕捉した目標は、360度回転する砲塔によって正確に狙い撃ちできる仕組みだ。巨大榴弾砲「FH-70」総火演で注目されているもう1つの装備品が、榴弾砲「FH-70」。曲射により遠距離の目標を攻撃できる装備だ。数十キロメートルもの射程距離を持ち、その弾丸は1発あたり約40数kgにもなるという。自衛隊最大規模の実弾訓練「総火演」本番へ！いよいよ、自衛隊最大の実弾射撃合同訓練「総火演」本番へ。現地には、なんと2900名もの自衛官が集結。会場には4000名の学生たちの姿も。「総火演」の目的の1つは、自衛隊の学校に通う学生たちへの教育。実際の戦車の機動などを間近で体感してもらうことで、防衛への理解と技術を深めるのが狙いだという。また、同盟国の高官なども招かれ、国内外に自衛隊の防衛力をアピールする場としても重要な役割を担っている。演習開始の前には、隊員によるナレーションで最新装備品が紹介された。最新ミサイル「島嶼防衛用高速滑空弾」は、相手の対空火器による迎撃が困難な高高度を、音の5倍という超音速で飛翔し、正確に目標へ到達して侵攻する相手部隊などを撃破できるという。離島などへの侵攻に対し、迅速かつ正確に対応できるその能力は、まさに現代の防衛における切り札とも言える存在だ。離島防衛を想定した訓練そして、全隊が集結した演習本番がスタート！今回は「島嶼部への侵攻対処」がテーマ。日本の離島に相手軍が侵攻してきた場合を想定し、演習場を離島に見立てて訓練が進行する。まず、上陸を警戒するのは最高時速260kmの戦闘ヘリ「AH-1Sコブラ」。その間にバイク部隊が偵察へ向かい、無人偵察機「スキャンイーグル2」が敵艦船を捜索・標定。相手の位置が割り出されると、「地対艦ミサイルSSM」が山の中から発射される。ミサイルは水面ギリギリを這うように進み、6発搭載する高性能弾で敵艦を攻撃する。続いて、上陸してきた相手への反撃として、長距離砲部隊が出動。「99HSP」や「19WHSP」、「FH-70」などの火砲が合同作戦を展開する。複数の大砲が1/100秒単位で同時に弾を着弾させる方法「TOT」で、相手に反撃の隙を与えない。一連の作戦は、距離・角度・気象条件を人間の感覚で判断して行われており、その精度の高さに驚かされる。さらに、侵攻してきた相手車両を撃退すべく、「10式戦車」や対戦車誘導ミサイル「01ATM」、そして鋼鉄の矢のような弾を発射する「16式機動戦闘車（MCV）」が迎撃を行う。発射される「APFSDS」は装甲を貫く特殊弾で、超高速回転しながら目標に突き刺さる。その後も、相手の攻撃をかわすために「発射発煙弾（チャフ）」で視界と熱を遮断。さらに島が一部占領されたという想定で、反撃作戦が開始される。まず降下してきたのは、日本唯一のパラシュート部隊「第1空挺団」。降下し最前線へ。空挺団が相手の弱点を調査したのち、最高速度マッハ2の「F-2戦闘機」がピンポイントで模擬爆撃を行う。そして、フル装備の隊員21名を一度に運ぶことができる輸送機「V-22」が到着。プロペラの向きを変えて飛行形態を変えるこの機体は、東京から富士山までわずか10分で到達可能だという。さらに、海からも反撃が開始。海上を時速13kmで進む「水陸両用車AAV7」が上陸。分厚い装甲で守りながら19名の水陸機動団を輸送。上陸時の攻防において威力を発揮するのが、「12.7mm重機関銃」だ。世界トップクラス！「MBRS」による地雷原一掃システム続いては偵察部隊が相手の陣地を確認し、相手陣地の前の広大な地雷原の対処へ。いよいよ、世界トップクラスの地雷処理能力を誇る装備「MBRS」の登場。「MBRS」は、数百メートルにわたる地雷原をたった一発のロケット弾で一掃できるという。装備されているのは「92式地雷原処理用ロケット弾」。その重さはなんと1トン！装填はクレーンで吊り上げて手動で行われる。従来の地雷処理では、隊員が手作業で掘り起こす方法や、小型爆破装置による小規模な除去しかできなかった。海外では鋼鉄製のローラーを装着した戦車で地雷を踏んで爆破処理するという手法もあるが、いずれも広範囲の処理には時間がかかり、非常に危険を伴う。一方、「MBRS」は全く異なる方法で地雷を一掃。ロケット弾の中にはパラシュートと数珠つなぎの爆薬ブロックが格納されており、発射と同時にパラシュートが空中で開き、爆薬が一直線に引き出されて落下。そして、地表に達した瞬間に一斉に爆発。これにより、戦車が安全に通れる幅の通路を一瞬で作り出すことができる。爆風は視覚でも確認できるほど強烈で、音速を超えたソニックブームが生じるほどの威力。今回は模擬弾による訓練のため先端と後端のみが爆発したが、本来は中にある全爆薬ブロックが起爆する。「MBRS」によって占領された陣地前の地雷原が一掃され、最後の総攻撃。姿を現したのは、「90式戦車」。地上からの砲撃と、空からの空爆が一斉に始まる。「日頃の鍛錬の賜物」「これぞ一糸乱れぬ」と訓練を見学したカズレーザー。「我々が安心できる状況にしてくれている」と改めて感謝と敬意の気持ちを口にした。