高性能スマホを2万円台から手に入れる、それならXiaomiだ #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、「POCO M7 Pro」や「POCO X7 Pro」など、ゲーム操作が快適なXiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。
マルチタスクとスムーズなゲーム操作が可能。Xiaomiの「POCO M7 Pro」が24％オフで2万円台に！
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン
24,980円
（24％オフ）
Xiaomiの高性能スマホ「POCO X7 Pro」が14％オフに！ 大容量バッテリーと高スペックでゲーマーにもおすすめ！
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 イエロー
42,849円
（14％オフ）
Xiaomi POCO X7 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 イエロー
51,424円
（14％オフ）
POCOシリーズ史上最大のバッテリー容量を搭載。Xiaomiの「POCO F7」が11％オフのタイムセール特価に！
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
48,980円
（11％オフ）
Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
58,980円
（9％オフ）
Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
64,980円
（7％オフ）
Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
64,980円
（11％オフ）
ライカと共同開発したクアッドカメラシステムを採用したXiaomiのSIMフリー スマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」が11％オフ！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム【期間限定応募でフォトグラフィーキットプレゼント】
159,800円
（11％オフ）
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック
111,779円
（19％オフ）
シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタングレー
85,309円
（15％オフ）
＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年8月29日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
