宅配便「品名をごまかして生き物を送る人がいる？」宅配ドライバーが明かした“動物輸送”の驚きの実態【作者に聞く】
宅配便の段ボールの中から「キューキュー」と動物の鳴き声がする。しかし、送り状の品名には「桃」と書かれていた…。宅配業者によっては規約上、生き物を送ることはできない。しかし、依頼者が品名をごまかして生き物を送ることは稀にあるという。長年宅配業界で働くゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、入れてはいけない品物を運んだ体験を紹介する。
宅配会社によっては生き物を送ることができないため、依頼者が品名を偽装して送ることがある。ゆきたさんによると、「実際には熱帯魚や昆虫、爬虫類などをしばしば見かけました。規約がそこまで厳密に運用されているわけではないのが現実だと思います」と語る。
そんなある日、道端で行き倒れていた鳩を助けたゆきたさん。足首に連絡先がついていたため電話をかけると、その鳩は富士山から秋田までレースをしていた鳩だったという。指定された場所に行くと、「鳩専用ボックス」なるものを渡された。以前はなんと、鳩は「ゆうパック」で送れたのだ。「実際に、レース鳩を送る需要があります。鳩専用ボックスなるものもあるそうです」とゆきたさんは明かした。
宅配業者によっては生き物は送れないため、利用する際は注意が必要だ。ゆきたこーすけさんは、アメーバブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』で、本作のような宅配便にまつわるトラブルや面白いエピソードを毎日投稿している。読者のエピソードを漫画にする実録漫画も好評だ。「面白い、困ったなどのエピソードがありましたら、ぜひご投稿お待ちしております」と呼びかけている。
