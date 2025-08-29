¼Æºé¥³¥¦¡¢20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¿·MV¤ò¸ø³«¡¡ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¤µ¤¯¤é¡õµÆÃÓÆüºÚ»Ò¤¬½Ð±é
¡¡¼Æºé¥³¥¦¤¬¡¢2004Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤Î¿·¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·µì¤Ç¸«Èæ¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡ª¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£²ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢Ìó20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤µ¤¯¤é¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÆÃÓÆüºÚ»Ò¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î±ÇÁü¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Tomoki Watanabe¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¼Æºé¤Î²ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÀÚ¤Ê¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Æºé¤Ï10·î22Æü¤Ë¿·ºîEP¡Øî°íð¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£11·î3Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØKO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR¡ÇS THE BEST ¡Áî°íð¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·µì¤Ç¸«Èæ¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡ª¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£²ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢Ìó20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤µ¤¯¤é¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÆÃÓÆüºÚ»Ò¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î±ÇÁü¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Tomoki Watanabe¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¼Æºé¤Î²ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÀÚ¤Ê¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Æºé¤Ï10·î22Æü¤Ë¿·ºîEP¡Øî°íð¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£11·î3Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØKO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR¡ÇS THE BEST ¡Áî°íð¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£