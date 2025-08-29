TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹ñ¤ÎÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î°ú¤­²¼¤²¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê29Æü¡Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ï¸¶¹ðÂ¦¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¹âºÛ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬2013Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¡¢Êª²Á²¼Íî¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤òºÇÂç10%°ú¤­²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤À¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÈ½·è¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸üÏ«¾Ê¤ÎÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦Âè2²ó¤¬³«¤«¤ì¡¢¸¶¹ðÂ¦¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éºÇÄã¸ÂÅÙ°Ê²¼¤ÎÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â®¤ä¤«¤ËÊÝ¸îÈñ¤òÊ§¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¸üÏ«¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¼¡²ó¤ÏÍè·î8Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£