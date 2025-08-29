¡ÖÏ«»È¤Ç·ëÏÀ½Ð¤º¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¡¡¸½¾õ¤È²ÝÂê¤òµ¼Ô²òÀâ¡ÚÆÁÅç¡Û
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î²þÄê³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¸©À¯Ã´Åö¤Î¡¢±ºÀîµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤À·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬½é¤á¤Æ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆºÇÄãÄÂ¶â¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£¡ÖºÇÄãÄÂ¶âÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡ÖºÇÄãÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñ¤¬ÄÂ¶â¤ÎºÇÄã³Û¤òÄê¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤òÏ«Æ¯¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈ³Â§¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼êÂ³¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¢£¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡ØÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¡Ù¤¬¡¢ËèÇ¯°ú¤¾å¤²³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÏ«Æ¯¶É¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¡¦¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¿³µÄ¤ò¹Ô¤¤·èÄê¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÆÁÅç¸©¤Ï2024Ç¯¡¢¹ñ¤ÎÌÜ°Â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¢£Á´¹ñ1°Ì¡Ö84±ß¡×¤Î°ú¤¾å¤²
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö2024Ç¯¤Ï¡¢¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤¬ÃÏÊý¿³µÄ²ñ¤Ç¸©ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ°Õ¸«ÄÄ½Ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á´¹ñ1°Ì¤Î84±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼Â¸½¡×
¡Ö¹ñ¤ÎÌÜ°Â¤ò34±ß¤â¾å²ó¤ë¾å¤²Éý¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÆÁÅç¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£2025Ç¯¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡©
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¤Ï8·î4Æü¡¢²þÄê³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò63±ß°ú¾å¤²¤ë¤È¼¨¤·¡¢»þµë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò1118±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ú¤¾å¤²³Û¡¢»þµë¤È¤â²áµîºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢21Æü¤«¤éµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¡×
¡Ö²þÄê³Û¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÀìÌçÉô²ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ³«¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤È»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Î´õË¾¤¹¤ë°ú¤¾å¤²³Û¤Ë¤Þ¤À³«¤¤¬¤¢¤ê¡×
¡Ö·ëÏÀ¤Ï29Æü¤â»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö·ëÏÀ¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¡Ö¸½ºß¤ÎÄó¼¨³ÛÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢½é¤Î1000±ß±Û¤¨¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¸©Æâ¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£Ï«»ÈÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤Ï¡©
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Þ¤ºÏ«Æ¯¼ÔÂ¦¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡×
¡ÖÊ¼¸Ë¡¦Âçºå¤Ê¤É¶áÎÙ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ë¿Íºà¤¬Î®½Ð¤·¤Ê¤¤¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡Ö°ìÊý¡¢»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤ÏµÞ·ã¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Î°Ý»ý¤ä»ö¶È·ÑÂ³¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿µ½Å¤Ê¿³µÄ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Î»ö¾ð¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¢£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö1500±ß¡×ÌÜÉ¸
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï2020Ç¯Âå¤Ë¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò1500±ß¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ø¹ñ¤ÎÌÜ°Â¤òÄ¶¤¨¤Æ°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÅÅÀ»Ù±ç¤ò¹Ö¤¸¤ë¡Ù¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡×
¡Öº£¸å¡¢¸©¤Ê¤É¤¬»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ê¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤â¹Í¤¨¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¿Í¸ý¤¬3³ä¸º¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁêÅö¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ï·ã²½¤¹¤ë¡×
¡Ö¸©¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÍýÅª¾ò·ï¡¢Ã¸Ï©Åç¡¢´ØÀ¾¤È¤³¤ì°Ê¾åº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î¿³µÄ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¢£¤É¤¦¤Ê¤ëºÇÄãÄÂ¶â
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÎÎ®¤ì¤òÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤â´Þ¤áº£¸å¤â¼èºà¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç±ºÀîµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×