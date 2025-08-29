ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（8月）
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.0%（前年比)
予想 0.0% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.0% 前回 1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
南アフリカ貿易収支（7月）
予想 200.0億ランド 前回 220.0億ランド
ブラジル雇用統計（7月）
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（2025年 第2四半期）
予想 -0.7% 前回 2.2%（前期比年率)
カナダ実質GDP（6月）
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
米個人所得・支出（7月）
予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.3%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（7月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（P前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コア前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（コア前年比)
米卸売在庫（速報値）（7月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）
予想 46.5 前回 47.1
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）
予想 58.6 前回 58.6
トランプ米政権「デミニミス」関税免除措置終了
EU非公式外相会合（30日まで）
31日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
上海協力機構（SCO）首脳会議（1日まで）習近平国家主席演説、プーチン露大統領やモディ印首相ら出席
モディ印首相、7年ぶりに中国を訪問
※予定は変更されることがあります。
