21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（8月）
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.1%　前回　2.0%（前年比)　
予想　0.0%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

南アフリカ貿易収支（7月）
予想　200.0億ランド　前回　220.0億ランド

ブラジル雇用統計（7月）
予想　5.7%　前回　5.8%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（2025年 第2四半期）
予想　-0.7%　前回　2.2%（前期比年率)

カナダ実質GDP（6月）
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　1.3%　前回　1.2%（前年比)

米個人所得・支出（7月）
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.3%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（7月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.6%　前回　2.6%（P前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（コア前月比)
予想　2.9%　前回　2.8%（コア前年比)

米卸売在庫（速報値）（7月）
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）
予想　46.5　前回　47.1

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）
予想　58.6　前回　58.6


トランプ米政権「デミニミス」関税免除措置終了
EU非公式外相会合（30日まで）

31日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（8月）
上海協力機構（SCO）首脳会議（1日まで）習近平国家主席演説、プーチン露大統領やモディ印首相ら出席
モディ印首相、7年ぶりに中国を訪問


※予定は変更されることがあります。