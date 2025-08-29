8人組アイドルグループ「神薙ラビッツ」のメンバー・璃桜に重大な規約違反が確認されたため解雇したことを29日、グループの公式Xで発表した。さらに、グループを9月21日をもって解散することも報告した。

同グループはXで「神薙ラビッツより大切なお知らせ」として「このたび、メンバー『璃桜』に規約違反が確認されたため2025年8月29日付でグループを解雇いたしましたことをご報告いたします」と発表し、文書の画像を投稿した。

文書には璃桜が重大な規約違反により解雇することを報告するとともに「璃桜誕生祭に関しましては返金対応をさせていただきます」と伝え「応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

今回の解雇に対して「メンバーへの言及やお問い合わせ、また誹謗中傷などはお控えくださいますよう、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。

さらに続いての投稿で「このたび、神薙ラビッツは2025年9月21日を持ちまして解散する事となりました。これまで支えていただき、本当にありがとうございました」と解散することも発表した。

文書には「これまでの活動を振り返り、現状や今後のメンバーそれぞれの未来について何度も話し合いを重ねた結果、解散という決断に至りました」と解散に至った経緯を説明した。