¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡ºÆ³«½éÀï£Æ£Ð£±¤Ç16°ÌÄãÌÂ¡Ä¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤òË¸³²¤¹¤ëà¼ºÂÖá¤â
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£²£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£³£±Æü¡Ë¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤Ç¡¢£±£¶°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ£Ç£Ð¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹Å³ÏÀ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²ÆµÙ¤ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï°ìÀï°ìÀï¤¬¼«¿È¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÆ³«½éÀï¡¢³ÑÅÄ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êËÞÁöÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÁ´¤¯¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤Þ¤ÇÂØ¤¨¤Æ¤âÃÙ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òË¸³²¤¹¤ëà¼ºÂÖá¤â¡£µ¤¹ç¤¬¶õ²ó¤ê¤¹¤ëºÆ³«¸å½é¤Î¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÈá´ÑÏÀ¤¬Â³½Ð¡£¡Ö³ÑÅÄÁª¼ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º±¿Å¾¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡ÖÁêÅöÃÙ¤¤¡×¡Ö³ÑÅÄ¸·¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡Ö³ÑÅÄ¤¬²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤â£Æ£±¤Ëµï¤ë¤ÎÆæ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëË¸³²¤â¡Ö¾ì½ê¤¬°¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨ÁêÊÑ¤ï¤é¤º³ÑÅÄ¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¤â´Þ¤á¤Æ´í×ü¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÉü³è¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£