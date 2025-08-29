°ËÅì»Ô¤ÎÉ´¾ò°Ñ¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î·º»ö¹ðÈ¯¤ò·èÄê¡Ä¡ÖÈ¯¸À¤Ïµõµ¶¡×¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬³ØÎò¤ò¡ÖÅìÍÎÂçÂ´¡×¤Èµ¶¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Æ±»ÔµÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢É´¾ò°Ñ¤Çµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÅÄµ×ÊÝ»á¤òÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¡Êµ¶¾Ú¡ËÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£±Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤ÇµÄ·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÉ´¾ò°Ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÂ´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½üÀÒ¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê£µ·î¤Ë»ÔÄ¹Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸å¤Î¡Ë£¶·î£²£¸Æü¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É´¾ò°Ñ¤Ï¡ÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢È¯¸À¤Ïµõµ¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
