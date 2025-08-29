「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）

投打のかみ合った広島が今季最長タイの５連勝を飾った。５連勝は４月１０〜１５日以来、２度目。

攻撃陣をけん引したのは坂倉だ。二回２死一塁から低めカーブを捉え、左中間に適時二塁打。自身６４打席ぶりの適時打でチームに先制点をもたらした。四回は羽月に適時三塁打が飛び出し、なおも１死三塁から再び坂倉が右前にはじき返して３点目を奪った。扇の要は試合前時点で今月の打率・１７１。低空飛行が続いていた中、確かな上昇ムードを漂わせた。

投げては先発・森が７回２安打１失点の好投を披露した。立ち上がりからリズム良く腕を振って六回まで１安打投球。七回２死から村上にソロを浴びるも、後続を寸断して７月３１日・阪神戦以来の６勝目を手にした。

ヒーローインタビューでは「本当にうれしいです」と語り、「ヤクルトはいい打線なんですけど、どんどん攻めていこうと」。中盤には１４者連続アウトもあったが「カウント有利になれたんでよかったかなと思います」と振り返っていた。５連勝には「まだまだ勝ちをつなげられるようにと思っていたので、勝てて良かったです」と喜びを噛みしめた。