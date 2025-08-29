■「そいえば、『M COUNTDOWN』で、それスノによく来てくれるKep1erの皆さんにも会ったわ！相変わらずのテンションでしたw」（佐久間）

【写真】佐久間大介が明かすKep1erとの裏話／Kep1er『それスノ』ショット

韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演したSnow Man。メンバーの佐久間大介が、裏話をXにポストした。

佐久間は『M COUNTDOWN』でKep1erと遭遇したことを

「そいえば、『M COUNTDOWN』で、それスノによく来てくれるKep1erの皆さんにも会ったわ！相変わらずのテンションでしたw」

と明かしており、続けて

「『あーー！！Snow Man！！！』って言われたから、『あ！！Kep1erだ！！！』って返した！w」

と実際のやりとりの様子もポストしている。

Kep1erはSnow Manの冠番組である『それSnow Manにやらせて下さい』の企画「ダンスノ完コピレボリューション」にたびたび出演している。

ファンからは「やりとりかわいい」「楽しそうでいいね」「また共演が見たい」などの声が集まっている。