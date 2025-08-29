崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今コラボ曲「人生ゲーム」MV公開！崎山の実家で撮影

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月20日に配信リリースされた、崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」のMVが公開された。

■監督はMega Shinnosuke！撮影場所は崎山蒼志の実家

監督はMega Shinnosuke。これまで「愛とU」や最新作「ナードと天使」など自身のMVは数多く手がけてきたMega Shinnosukeだが、今回コラボとなった「人生ゲーム」でも監督を務めた。

さらに、MVの撮影場所は、人生の原点でもある崎山蒼志の実家。「自分の実家にMegaくんと今さんがいるのが不思議」と話す崎山。実家のリビングや階段、崎山の部屋を舞台に3人のグルーヴがぎゅっと詰まった、遊び心満載のMVとなっている。

■【動画】崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今コラボ曲「人生ゲーム」MV

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今

DIGITAL SINGLE「人生ゲーム」

