崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今コラボ曲「人生ゲーム」MV公開！崎山の実家で撮影
8月20日に配信リリースされた、崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」のMVが公開された。
■監督はMega Shinnosuke！撮影場所は崎山蒼志の実家
監督はMega Shinnosuke。これまで「愛とU」や最新作「ナードと天使」など自身のMVは数多く手がけてきたMega Shinnosukeだが、今回コラボとなった「人生ゲーム」でも監督を務めた。
さらに、MVの撮影場所は、人生の原点でもある崎山蒼志の実家。「自分の実家にMegaくんと今さんがいるのが不思議」と話す崎山。実家のリビングや階段、崎山の部屋を舞台に3人のグルーヴがぎゅっと詰まった、遊び心満載のMVとなっている。
■【動画】崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今コラボ曲「人生ゲーム」MV
■リリース情報
2025.08.20 ON SALE
崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今
DIGITAL SINGLE「人生ゲーム」
■関連リンク
崎山蒼志 OFFICIAL SITE
https://sakiyamasoushi.com/
Mega Shinnosuke OFFICIAL SITE
https://megashinnosuke.com/
紫 今 OFFICIAL SITE
https://mulasaki-ima.com