2025年8月29日19時00分発表　気象庁

29日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯16度55分 (16.9度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

30日6時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経109度35分 (109.6度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

30日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度00分 (18.0度)
東経106度35分 (106.6度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

31日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯18度00分 (18.0度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    200 km (110 NM)

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

