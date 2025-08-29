柴咲コウが歌う、ドラマ版『セカチュー』主題歌「かたち あるもの」のPromotion Videoが20年の時を経てあらたに公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2004年にリリースされ、ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』（出演：山田孝之、綾瀬はるか他）の主題歌として大ヒットを記録した、柴咲コウの「かたち あるもの」。このたび約20年の時を経て、あらたなビデオが公開された。

■映像にはインフルエンサーのさくら、俳優の菊池日菜子が出演

「かたち あるもの」のPromotion Videoには、Z世代を中心に人気を集めるインフルエンサー・さくら、そして俳優の菊池日菜子が出演。監督は数々な映像を手がけるTomoki Watanabeが務めた。

柴咲コウの歌声とともに紡がれる新しい映像世界は、楽曲が持つ切なさと美しさを改めて感じさせてくれるもの。世代を超えて心に響く仕上がりとなっている。

柴咲コウは、新作EP『邂逅』を10月22日にリリース。さらに、11月3日からは全国ライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST ～邂逅～』の開催も決定している。

音楽と俳優、両面で進化を続ける柴咲コウの活動に注目だ。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

EP『邂逅』

■関連サイト

柴咲コウ OFFICIAL SITE

https://koshibasaki.com/