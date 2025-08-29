望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬について、厚生労働省の専門部会は29日、医師の診察無しで、薬局などで対面販売できる市販薬としての指定を了承しました。来年春頃にも薬局で対面で購入できるようになる見通しです。

薬局で買えるようになるのは、望まない妊娠を防ぐため、女性が性行為の後、72時間以内に飲む緊急避妊薬の「ノルレボ錠」です。

現在、購入には原則、医師の診察が必要ですが、今後正式な手続きを経て、販売体制が整備され次第、来年春頃にも、薬剤師が購入者に対面で、薬の注意点などについて説明を行うことや女性本人が薬剤師の目の前で服用することを条件に、必要な研修を受けた薬剤師がいるなどの環境が整った薬局などで買える市販薬となります。

薬剤師がチェックリストで購入者の年齢（16歳未満かどうか）や本人確認などをした上で、その人に販売するかどうかを判断します。購入者に年齢制限は設けず、望まない妊娠に不安を抱く若者への配慮などから、親の同意も不要としますが、16歳未満や繰り返し購入する人には、薬局が連携した産婦人科や小児科を受診をするよう勧めることとなります。

そして、その女性が性暴力被害など、保護すべき状況にある場合は、性被害のワンストップ支援センターなどへの連絡を促すほか、状況によっては児童相談所や産婦人科などとも連携するということです。特に虐待が疑われる場合は、薬局から直接、児童相談所に通報することとしています。またすべての購入者に、薬の服用から3週間後の医療機関受診または妊娠検査薬を使うなど妊娠の有無を確認する手段を提供するよう、薬局や店舗に徹底する、としています。そして、この薬販売についての研修を修了した薬剤師は厚労省に届け出ることとし、厚労省のホームページに、薬局名や住所、開局時間、プライバシー確保策（個室、ついたてなど）などとともに、薬剤師の性別も記載するということです。

緊急避妊薬をめぐっては、女性の体を守るため、海外同様に薬局で買えるよう求める声が高まり、2023年11月以降、薬剤師が対面で販売するなどの条件のもと、一部の薬局で16歳以上を対象に試験的に販売され、課題などを調べていました。

緊急避妊薬について市販化が了承されるのは初めてですが、すべての薬局で買えるわけではなく、研修を受けた薬剤師がいて、プライバシー確保の体制が整っている薬局などで購入が可能になりますが、女性本人による対面のみであり、薬局によるインターネット販売は許可されません。