◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 3-1 ロッテ (29日、ZOZOマリン)

ソフトバンクはロッテとの3連戦初戦に勝利。打っては栗原陵矢選手がタイムリー、近藤健介選手が2ランを放ち、投げては先発・上沢直之投手が6回1失点で10勝目をあげました。

対するロッテの先発・ボス投手の前に初回を三者凡退に抑えられたソフトバンク打線。しかし2回には2アウトから牧原大成選手の2塁打で好機をつかむと、打席にはこの日1軍復帰となった栗原選手が向かいます。7月3日に右脇腹を痛め戦線を離脱していた栗原選手ですが、復帰後初打席となったこの場面、フルカウントからの7球目をセンターにうまくはじき返し、先制のタイムリーヒットとしました。さらに3回には2アウト1塁から近藤選手が2ランHRを記録。3点リードとします。

援護をもらったソフトバンクの先発・上沢直之投手は、3回までランナーを背負うも無失点の粘投。4回には連打と四球で無死満塁のピンチを招くも、小川龍成選手の犠牲フライで失った1点のみでここを切り抜けます。その後は1本のヒットも許さず、6回107球を投げ1失点で降板となりました。

その後は藤井皓哉投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手が無失点リレー。2点リードを守り切り勝利しました。

これで上沢投手は10勝目に到達。大関友久投手、モイネロ投手、有原航平投手に続いて球団4人目の2桁勝利となりました。ソフトバンクで4投手が同シーズンに2桁勝利に到達するのは、2005年以来となる20年ぶりの出来事となっています。