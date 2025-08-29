ラッパーのフレンチ・モンタナ（本名：カリム・ハルブーシ、40）が、アラブ首長国連邦（UAE）の首相でドバイ首長国のアミール（首長）のムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム氏の娘シェイカ・マーラ王女（31）と婚約した。モンタナは、6月にパリ・ファッションウィークで「3.PARADIS」の2026年春夏コレクションのランウェイを歩いた後、王女に密かにプロポーズしていたと代理人がTMZに語っている。



【写真】こちらがお相手のシェイカ・マーラ王女

クロエ・カーダシアンやイギー・アゼリアとの交際歴もあるモンタナとシェイカ・マーラ王女の交際は、昨年10月にドバイ滞在中に撮影された2人の写真を、王女が自身のソーシャルメディアに投稿したことで明らかになった。しかし、2人が手をつないで公の場に姿を見せたのは、この夏が初めてだった。



シェイカ・マーラ王女は2023年4月、UAEの実業家シェイカ・マナ・ビン・ムハンマド・ビン・ラーシド・ビン・マナ・アール・マクトゥーム氏と結婚し、2024年5月には娘が誕生していた。しかし、同年7月にインスタグラムで離婚を発表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）