¹ñÆâ½é¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡×¤ò½èÊýäµ¤Ê¤·¤ÇÈÎÇä¤Ø ÌôºÞ»Õ¤¬ÂÐÌÌ¤ÇÈÎÇä¤·ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÉþÍÑ¤òµÁÌ³¤Å¤±Êý¿Ë
Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢29Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ï½èÊýäµ¤Ê¤·¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¸üÏ«Âç¿Ã¤¬¾µÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤Î»ÔÈÎÌô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡×¤Ï¡¢À¹Ô°Ù¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¥¿±¤ò8³äÄøÅÙËÉ¤°¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï°å»Õ¤Î½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½èÊýäµ¤Ê¤·¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤é°ìÉô¤ÎÌô¶É¤Ç»î¸³ÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ï29Æü¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½èÊýäµ¤Ê¤·¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î»¾µ¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉÔÍ×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÇ¯Îð¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌôºÞ»Õ¤¬ÂÐÌÌ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤Î´ü´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢Ê¡²¬¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬¾µÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤Î»ÔÈÎÌô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£