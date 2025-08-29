人気アイドルグループ「虹のコンキスタドール」と「でんぱ組.inc」の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの根本凪がこのほど、「週刊SPA!」（扶桑社）2025年8月26日発売号に登場。迫力満点な「ねもボディ」を披露した。



クリエイターやVtuberとしてもマルチに活躍中の根本。今回は同誌の人気グラビア企画「美女地図」での大胆グラビアと、表紙を飾った。公開されたカットでは、持ち前のグラマラスボディを大胆に披露。担当者は「異世界物語の主人公になりきって、いざ冒険の旅へ。ねもボディを駆使して、セクシーに敵を討つ！！」とグラビアの設定を明かしている。



根本本人も自身のX（旧ツイッター）で「表紙の人です よろしくお願いします」と告知。ファンからは「表紙飾るんはホンマ凄いわ！」「暑さ吹き飛ぶ肉感ボディ」「トランジスタグラマーとはこのこと。」と絶賛の声が寄せられていた。



なお同号には根本の他にも、人気グラドルの天木じゅんや、「はのんまゆ」が大胆グラビアを披露している。



根本は2014年に虹のコンキスタドール（虹コン）の結成メンバーとしてアイドルデビュー。2017年には「でんぱ組.inc」に加入することを発表し、二つのアイドルグループを掛け持ちする「異例」の存在となった。2022年に体調不良のため、惜しまれつつ上記2グループを卒業。現在はクリエイターやVtuber、抜群のスタイルを生かしてグラビアアイドルなど、マルチに活動している。



（よろず～ニュース編集部）