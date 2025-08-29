サッカーの欧州リーグの組み合わせ抽選が29日にモナコで行われ、1次リーグの対戦カードが決まった。

出場36チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ戦い、上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位までの16チームがプレーオフで残りの8枠を争う。

日本選手所属クラブは伊東純也らのゲンク（ベルギー）はベティス（スペイン）やレンジャーズ（スコットランド）、常本佳吾のバーゼル（スイス）などと対戦が決定。上田綺世らのフェイエノールト（オランダ）は前田大然らのセルティック（スコットランド）などと顔を合わせる。北野颯太らのザルツブルク（オーストリア）は鈴木唯人のフライブルク（ドイツ）などと対戦する。

＜日本選手所属クラブの対戦カード＞

【（1）フェイエノールト＝上田綺世、渡辺剛】▼ホーム＝（1）アストンビラ（2）セルティック（3）シュトゥルム・グラーツ（4）パナシナイコス▼アウェー＝（1）ベティス（2）ブラガ（3）FCSB（4）シュツットガルト

【（1）ザルツブルク＝川村拓夢、北野颯太、チェイス・アンリ】▼ホーム＝（1）ポルト（2）フェレンツバロシュ（3）バーゼル（4）ゴーアヘッド・イーグルス▼アウェー＝（1）アストンビラ（2）リヨン（3）フライブルク（4）ボローニャ

【（2）セルティック＝前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔】▼ホーム＝（1）ローマ（2）ブラガ（3）シュトゥルム・グラーツ（4）ユトレヒト▼アウェー＝（1）フェイエノールト（2）レッドスター（3）ミッティラント（4）ボローニャ

【（3）バーゼル＝常本佳吾】▼ホーム＝（1）アストンビラ（2）ビクトリア・プルゼニ（3）FCSB（4）シュツットガルト▼アウェー＝（1）ザルツブルク（2）リヨン（3）フライブルク（4）ゲンク

【（3）フライブルク＝鈴木唯人】▼ホーム＝（1）ザルツブルク（2）マカビ・テルアビブ（3）バーゼル（4）ユトレヒト▼アウェー＝（1）リール（2）ビクトリア・プルゼニ（3）ニース（4）ボローニャ

【（4）ゲンク＝伊東純也、横山歩夢】▼ホーム＝（1）ベティス（2）フェレンツバロシュ（3）バーゼル（4）マルメ▼アウェー＝（1）レンジャーズ（2）ブラガ（3）ミッティラント（4）ユトレヒト

※（ ）はポット