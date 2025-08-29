「3万も5万も払うとかw」→写真スタジオをなめてたパパ、ビフォアフに5千いいね「良い手のひら返し」【ママリ】

娘の記念撮影終了後の夫、豹変する

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、たんを(@smk_513)さんの投稿です。

たんをさんは、娘さんの100日祝いのため、ご主人と娘さんと一緒に写真スタジオへ出かけます。写真スタジオへ行く前と後でのご主人の豹変ぶりが笑えると話題になっていましたのでご紹介します。

朝から娘の100日祝いの写真撮りに行ってきたんだけど行く前は「スタジオに3万も5万も使うとかありえへんwやれるもんならやってみろwww」って笑いながら言いながら出かけた旦那。

撮影終了後「5.5万のプランでお願いします😃ドレスも1着追加できますか😃？後日でもキーホルダーって作れますか😃？」

撮影が終わった途端、さっきまで「ありえへん」と言っていた人は一体どこへ…？あまりの手のひら返しに、たんをさんも思わずツッコミたくなったでしょうね。カメラマンに撮ってもらったかわいらしいわが子にはやはり勝てなかったご様子。



写真スタジオ初体験の親あるあるなのかもしれませんね。思わずほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）