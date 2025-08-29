国産サクランボ収穫量の７割以上を占める山形県で、今年の収穫量がこの５０年で最少の約８５００トンに落ち込む見込みであることがわかった。

県が２９日、発表した。

今年の収穫量は、この５０年で最も少なかった１９９４年の８５７０トンを下回る見通しだ。昨年も高温などの影響で８５９０トンにとどまり、２年連続の不作となった。平年（１万２７００トン）比では６７％にとどまる。

県によると、今年の不作は▽春に風雨の影響でハチによる授粉が低調だった▽降雨により実が割れる「裂果（れっか）」が増えた▽高温で生育期間が短くなり、実が育ちきらなかった――など、気候変動に基づく複合的な要因によるという。

ふるさと納税にも影響が出た。県内１０自治体（県含む）で返礼品のサクランボが計約１万６６００件発送できず、他の返礼品への振り替えのほか、翌年への繰り越しなどの対応を余儀なくされた。

県は、栽培面積の７割を占める主力品種「佐藤錦」が近年、高温などで生産が不安定になっていることから、高温に強く収穫時期がずれる品種「紅秀峰」や「やまがた紅王」への転換を推奨するなど、対策を講じる方針だ。