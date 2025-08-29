¤ª¤¦¤Á¾Æ¤Æù¤¬¤ªÆÀ¡ª¼«Âð¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤º¤Ä¡©ÌîºÚ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤Æ¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
8·î29Æü¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö¾Æ¤Æù¤ÎÆü¡×¡£¤¢¤ëÅ¹¤Ç¤ÏÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÇ½é¤Î1ÇÕ29±ß¡©¡ª¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë29¡Ê¥Ë¥¯¡Ë¤ÎÆü¥Õ¥§¥¢
¤ªÅ¹¤è¤ê¤ªÆÀ?¡Ö¤ª¤¦¤Á¾Æ¤Æù¡×
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
8·î29Æü¤Ï¡Ö¾Æ¤Æù¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉáÃÊ¼«Âð¤Ç¾ÆÆù¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡Û
¤¹¤ë:65.6%¢ªÉÑÅÙ:·î1²ó°Ê¾å¤¬3³ä
¤·¤Ê¤¤:34.4%
¡Ú¤ª¤¦¤Á¾ÆÆù¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊ¿¶Ñ¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¡Û
4¿ÍÊ¿¶Ñ3607±ß¡Ê1¿Í¤¢¤¿¤ê902±ß¡Ë
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á¾Æ¤Æù¤¬¤ä¤Ï¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¾ÆÆù¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆù¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ª¤¦¤Á¾Æ¤Æù¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆù¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì:µí¥«¥ë¥Ó
2°Ì:¥½¡¼¥»¡¼¥¸
3°Ì:µí¥Ï¥é¥ß
4°Ì:µí¥¿¥ó
5°Ì:µí¥í¡¼¥¹
¢¨½ÐÅµ:¥Á¥é¥·¡¦Çã¤¤Êª¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¡Ê2024Ç¯8·îÄ´¤Ù¡Ë
¼«Âð¤Ç¾Æ¤Æù¡ª¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¯¥³¥Ä¤Ï?
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤ê¤â¾Æ¤ÆùÅ¹¤¬Â¿¤¤¡¢¿Í¸ý1Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¾ÆÆùÅ¹ÊÞ¿ô¤¬ÆüËÜ°ì¤ÎÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾Æ¤Æù¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Û´Ý»°ÀºÆùÅ¹
¡¦·î³Û8929±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡¦Ç¯´Ö·ÀÌó¡Ë
¡¦¿®½£»º¤ªÆù¤Ê¤É¡ÊÌó1kg¡Ë¡¢¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¡¢ÆÃÀ½¥À¥ì¥»¥Ã¥È¤ò·î1²óÈ¯Á÷
¡¦±ì¤òÌó70%¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¹âÀÇ½¥³¥ó¥í¤òÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·
´Ý»°ÀºÆùÅ¹¤Î¸¶Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎÌ¤ä¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉáÄÌ¤ËÇã¤¦¤è¤ê¤ªÆÀ¡¢ºÎ»»ÅÙ³°»ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤ªÆù¤ò¾Æ¤¯¥³¥Ä¤ò¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¡×¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾ì¹ç¡Û¡Ö¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È
¡Ê1¡ËÈ¾Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾Æ¤¯
¡Ê2¡Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÎ¢ÊÖ¤¹
¡¡¡¡ ¢ªÆù¤«¤é½Ð¤¿»é¤ò¿¡¤¼è¤ë
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿Æù¤¬»é¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¾Æ¤¯Æù¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¢§¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤ë¡¢¢§Æù¤ò¤Î¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¯¥³¥Ä¡Û¡Ö¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È
¡¦º¬ºÚÎà¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¾Æ¤¯
¡¡¢ª³°¤¬¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤¬¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ë
¡¦¤¨¤Î¤Âû¤Ï¥¿¥ì¤ò¤Ä¤±¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¾Æ¤¯
¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¾¯¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ª¤¦¤Á¾ÆÆù¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
